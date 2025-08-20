Почему самцы птиц иногда могут откладывать яйца?

Дикие птицы могут менять собственный пол гораздо чаще, чем орнитологи думали раньше. По крайней мере, к такому выводу пришли авторы научной работы, изучившие ряд австралийских птиц. Портал popsci.com рассказал об исследовании подробнее.

© Unsplash

Переопределение пола — известный феномен среди птиц, амфибий и рептилий. Однако он мало задокументирован среди диких птиц и млекопитающих. Если взять людей, то те, кто рождаются с хромосомами XX, обычно развиваются в женщин, а те, у кого хромосомы XY — в мужчин. Но решающую роль в определении половой принадлежности играют не гены, а хромосомы, которые их переносят. Например, в хромосоме Y за мужское развитие млекопитающих отвечает ген SRY.

Помимо этого, важную роль играет то, как эти гены выражаются на клеточном уровне. Индивидуальные клетки в организмах куриц, рыбок данио-рерио и мушек-дрозофил имеют собственную половую принадлежность. Она зависит от того, какие гены клетки содержат или выражают, и не подвержены влиянию общего уровня гормонов. Если у разных клеток есть разные наборы хромосом, это может привести к тому, что животное разовьется в гинандоморфа — оно будет демонстрировать характеристики и самца, и самки.

Людей, чьи тела выходят за строгие бинарные рамки мужского и женского, называют гермафродитами. Обычно под это определение попадают те, кто родился с биологическими половыми чертами, не принадлежащими к типично женским или мужским, а также те, кто проявляют их естественным образом в пубертатном возрасте. Гермафродиты рождаются с половыми хромосомами, внешними гениталиями или внутренней репродуктивной системой, которая считается нетипичной для мужчины или женщины. По разным оценкам, 1 человек из 1500-2000 рождается гермафродитом, но статистику тяжело рассчитать.

Монография, опубликованная в научном журнале Biology Letters, рассмотрела пять видов птиц, которые попали на лечение в госпитали из-за болезней или травм. Авторы работы идентифицировали их репродуктивные органы, после чего протестировали ДНК птиц, чтобы выяснить их генетический пол.

Особей, прошедших через переопределение пола, разделили на три группы. Генетические самцы с полным женственным фенотипом (т.е. внешними характеристиками организма), генетические самки с полным мужественным фенотипом и птицы, проявляющие признаки обоих полов. Исследование показало, что 92% животных с переопределенным полом были генетическими самками с половыми органами самцов. Они также нашли самцы кукабарры, у которого присутствовал яйцевод.

Присутствие подобных индивидов в популяции может повлиять на репродуктивный успех птиц. Одной плохой сезон спаривания может обернуться большими проблемами для видов, находящихся под угрозой вымирания, таких как императорские пингвины в Антарктике. Кроме того, птицы со смешанными половыми признаками осложняют традиционные способы идентификации пола птиц, будь то генетические маркеры, оперение или поведение.

По словам авторов монографии, причины переопределения пола среди птиц непонятны, хотя в самом явлении нет ничего шокирующего. Для начала нужно понять, какие именно внешние факторы на это влияют. Например, температура на пляже может повлиять на пол вылупляющихся детенышей черепах: прохладные температуры инкубации приводят к рождению самцов, а теплые — самок. Помимо этого, самец кукабарры с яйцеводом был найден в зоне между городской и более сельской местностью, где могут скапливаться химикаты, мешающие нормальной работе эндокринной железы.