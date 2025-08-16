Почему наборы LEGO такие дорогие?

Наборы LEGO за последние годы серьезно подорожали — как детские, так и взрослые. Но разве они не должны быть дешевыми игрушками для детей? На практике — вовсе нет. Портал howtogeek.com рассказал, почему конструктор такой дорогой.

© Unsplash

LEGO никогда не были дешевым

В 1980-1990-х наборы LEGO были не такими дорогими, как сейчас, но их никогда нельзя было назвать дешевыми. Они позиционируются как премиальный продукт, поэтому неудивительно, что материалы и человекочасы, потраченные на дизайн конструкторов, приводят к более высокой цене по сравнению с аналогичными игрушками.

Цены на пластик не такие, как раньше

LEGO производится из ABS пластика, который отлично подходит для этой задачи. Если не считать уязвимости к ультрафиолетовой радиации, материал довольно прочный, и позволяет изготавливать очень проработанные детали. Однако цены на нефть, стоимость энергии для производства пластика и комплексность цепей снабжения в мире не снижается, а напротив, идет в гору. Инфляция цен затрагивает каждую индустрию, в том числе индустрию пластика — и LEGO страдает от этого по прокси.

Точность производства и контроль качества

Хотя патенты на оригинальный коннектор LEGO давно истекли, и «совместимые» с официальными наборами производятся абсолютно законно, наборы оригинального изготовления отличаются качеством производства, недоступным конкурентам. Погрешность в размерах кубиков LEGO составляет всего 10 микрометров — невероятно маленькая цифра для формованного пластика. Но подобная точность стоит денег, что и влияет на цену итогового продукта.

Лицензированные наборы задирают цены выше

Сегодня LEGO — не единственный производитель конструкторов, который промышляет лицензированными продуктами, но нет никаких сомнений, что именно расчетливые сделки помогли компании удержаться на плаву. К сожалению, у наборов по «Гарри Поттеру», «Властелину Колец» и «Звездным войнам» есть недостаток — владельцы франшиз должны получать отчисления с каждого проданного товара. И это, конечно же, закладывается в розничную цену наборов.

Масштаб наборов

По сообщению Kotaku, в Сеть утекла информация о том, что будущий набор LEGO, посвященный «Звезде смерти» из «Звездных войн», состоит из более чем 9 000 деталей и будет продаваться за $1 000. Цифры рекордные, но это не первый и не последний раз, когда компания выпускает такие большие наборы. Просто этот олицетворяет все, что делает LEGO дорогим. Лицензированная франшиза, тысячи деталей — на дизайн набора наверняка ушли сотни часов.

Взрослые фанаты поменяли рынок

LEGO по-прежнему производит наборы для детей, и они продаются по вполне разумным ценам. Но из-за большого количества взрослых людей, которые тоже любят собирать конструкторы, компания изменила вектор развития — наборов, созданных специально для строителей и коллекционеров, ничуть не меньше. И именно они-то и стоят дороже среднего. Если разделить LEGO на категории игрушек и коллекционных предметов, то цена последних становится более понятной.