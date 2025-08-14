Мессенджеру Telegram исполнилось 12 лет

В четверг, 14 августа, в мире отмечают 12-летие мессенджера Telegram.

Первый клиент Telegram для устройств на платформе iOS был представлен 14 августа 2013 года.

В России 14 августа также отмечается Медовый Спас. Кроме того, 14 августа в России отмечается День подразделения по борьбе с преступлениями в сфере информационных технологий МВД, известный как День управления «К».

Также в мире проходят неформальные праздники, среди которых Всемирный день ящерицы и День сведения татуировки.