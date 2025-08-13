Ученые раскрыли, о чем думают киты и дельфины

Исследователи из Университета Гриффита, расположенного в австралийском штате Квинсленд, провели анализ более чем 200 случаев взаимодействия горбатых китов и дельфинов-афалин. В ходе исследования было обнаружено, что эти морские млекопитающие способны думать друг о друге, сообщает National Geographic.

В статье говорится, что «четверть всех встреч китов и дельфинов может быть "возможным положительным взаимодействием"». Как отмечает один из авторов исследования Олаф Мейнеке, в 80% случаев дельфины подплывали вплотную к головам китов, что может свидетельствовать о попытке привлечь их внимание. В некоторых случаях дельфины даже специально касались или терлись о китов.

Как отмечается, некоторые виды китов отвечают взаимностью на дружелюбие дельфинов. По словам Майнеке, «из всех задокументированных встреч с горбатыми китами треть взаимодействий мы классифицировали как положительные, когда горбатые киты на самом деле искали способы подплыть к дельфинам».

Он подчеркнул, что животные перекатывались из стороны в сторону и показывали животы, что часто ассоциируется с общением или ухаживанием, а также вытягивали грудные плавники в сторону дельфинов.