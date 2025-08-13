РКН принял меры по предотвращению звонков мошенников в мессенджерах

Роскомнадзор сообщил RT о частичном ограничении звонков через мессенджеры Telegram и WhatsApp*.

«Принимаются меры по частичному ограничению звонков в данных иностранных мессенджерах. Никаких иных ограничений их функционала не вводится», — говорится в сообщении.

Отмечается, что меры принимают для противодействия преступникам.

Ранее в пресс-службе МВД России заявили, что большая часть преступлений с использованием соцсетей и мессенджеров совершается через Telegram и WhatsApp.

* Продукт Meta, деятельность признана экстремистской, запрещена на территории России по решению Тверского суда Москвы от 21.03.2022.