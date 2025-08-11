Дуров анонсировал важное обновление в Telegram

Павел Дуров заявил, что в его мессенджере Telegram будут удалятся каналы, связанные с вымогательством, шантажом и публикацией личной информации.

По словам Дурова, за последние 20 дней ему прислали «сотни сообщений» с жалобами на шантаж и вымогательство в мессенджере. По этой причине он анонсировал удаление ряда каналов. При этом Дуров уточнил, что блокировка произойдет только если у администрации Telegram будут доказательства нарушений.

«Блокировка по этой причине означает, что у нас есть неопровержимые доказательства того, что администраторы канала публиковали клеветнические посты, а затем удаляли их в обмен на оплату от жертв. Некоторые даже были пойманы на продаже так называемых “блоков защиты” — сборов, которые жертвы должны платить, чтобы избежать нападок», — заявил он.

Помимо этого Дуров также добавил, что авторам таких каналов не поможет создание клонов, поскольку администрация мессенджера сможет их отследить.