Почему у собак и кошек аллергия на хозяев

В роли «человеческого» триггера выступают частицы нашей кожи и волос (перхоть), а также следы косметики, парфюма и стиральных средств, которые оседают на одежде и мебели. Доказанные случаи повышения чувствительности к человеческой перхоти описаны, и в некоторых панелях кожных тестов «human dander» включают как стандартный аллерген. Подробнее о симптомах и о том, как решить проблему, читайте в материале «‎Рамблера».

© koldunova/iStock.com

Что именно вызывает реакцию?

У собак и кошек атопия формируется как результат «утечки» аллергенов через кожу с нарушенным барьером и неправильного иммунного ответа. Источниками аллергенов чаще становятся клещи домашней пыли, пыльца растений, споры плесени. У небольшого процента хвостатых пациентов в списке значатся эпидермальные аллергены, включая человеческую перхоть.

В исследовании собак с атопией в Великобритании часто положительными аллергенами по кожным пробам были как раз человеческая перхоть и клещ Dermatophagoides farinae. Это не означает, что «аллергия на хозяина» массовая, но показывает: иммунная система некоторых животных распознает и человеческий эпидермальный белок.

Симптомы

постоянный зуд, лизание и покусывание лап, животика, грудной клетки,

покраснение, сыпь, расчесы, «горячие точки»,

рецидивирующие отиты,

вторичные бактериальные и дрожжевые инфекции кожи.

У кошек атопический дерматит устроен похоже, хотя проявляется иначе. Доказанных описаний реакций именно на человеческую перхоть у кошек существенно меньше, чем у собак; обычно в качестве триггеров фигурируют те же клещи пыли, пыльца, плесень. Тем не менее принцип диагностики и лечения идентичен. У кошек картина часто «маскируется» под чрезмерный груминг с облысением живота и бедер, а также под милиарный дерматит. Респираторные проявления вроде чихания встречаются у животных реже, чем у людей.

Признаки, которые заставляют думать именно об аллергической реакции на человека: зуд усиливается при длительном тесном контакте, стихает при раздельном проживании, смене средств ухода у владельца, снижении нагрузки ароматизированной бытовой химии в доме.

Насколько это распространено?

Статистики именно по аллергическим реакциям на хозяев мало: случаи редки и, как правило, выявляются уже у пациентов с установленным атопическим дерматитом. Клинические руководства по дерматологии домашних животных описывают атопию как хроническое зудящее заболевание с сезонным или круглогодичным течением, а аллергенами признают широкий спектр частиц из воздуха и пыли.

В бюллетенях ветеринарных конгрессов и описанных случаях встречаются пациенты, у которых среди значимых триггеров по тестам была человеческая перхоть. Такой аллерген допускают и в индивидуальные схемы аллерген-специфической иммунотерапии, если он подтвержден тестированием.

Как диагностируют аллергию на хозяев?

Ветеринарный дерматолог действует в следующей последовательности.

Исключает «обязательные» причины зуда. Блохи и их слюна, саркоптоз, микозы, бактериальные инфекции кожи. Без этого любой тест на аллергены будет давать мусорные результаты. Оценивает пищевую гиперчувствительность. Как минимум шесть–восемь недель строгой диеты-пробы по назначению врача. Подтверждает атопический дерматит по клиническим критериям. Выявляет значимые аллергены — внутрикожными тестами (IDT) и/или серологическими анализами на специфические IgE. Внутрикожное тестирование считается «золотым стандартом» для подбора аллергенов в иммунотерапию; многие клиники действительно включают в панели эпидермальные экстракты, и при положительном ответе к «human dander» дерматолог может добавить такой экстракт в индивидуальные капли или инъекции.

Важно: тесты сами по себе не подтверждают диагноз атопии и не рассказывают, что именно является аллергеном. Это лишь инструмент для составления персональной иммунотерапии у уже отобранного пациента, а интерпретация результатов опирается на клинику.

Что делать, если подтвердили чувствительность к «human dander»?

1. Снизить контакт питомца с аллергеном

частая влажная уборка, пылесос с HEPA-фильтром, стирка лежанок на 60 °C;

отдельная спальня для питомца, смена текстиля на гладкий;

отказ владельца от парфюма и ароматизированных средств для тела и волос, переход на мягкие шампуни без отдушек;

душ после тренировки и перед длительными объятиями с питомцем, особенно если кожа потеет и шелушится.

2. Ухаживать за кожным барьером

регулярные купания лечебными шампунями по схеме дерматолога,

препараты с фитосфингозином, керамидами, омега-3/6 — для восстановления липидов рогового слоя.

3. Контролировать зуд и воспаления

для собак: оклацитиниб, локиветмаб, короткие курсы глюкокортикостероидов, при необходимости циклоспорин;

оклацитиниб, локиветмаб, короткие курсы глюкокортикостероидов, при необходимости циклоспорин; для кошек чаще используют преднизолон или циклоспорин под контролем врача.

Режим подбирает специалист; само-назначение системных препаратов опасно. Обновленные руководства подчеркивают: атопия не «лечится раз и навсегда», ее ведут так, чтобы качество жизни оставалось высоким. Обязательно нужно лечить вторичные инфекции кожи и ушей.

4. Пройти аллерген-специфическую иммунотерапию (АСИТ)

Если внутрикожные/серологические тесты указывают на значимость «human dander», дерматолог может включить этот экстракт в состав «вакцины» вместе с пыльцой, клещами и другими выявленными аллергенами. Это единственный метод, влияющий на механизм болезни, а не только на симптомы; он требует месяцев и дисциплины, но дает устойчивое снижение зуда у части пациентов.

Аллергия на хозяев у собак и кошек возможна, но встречается редко и почти всегда является частным случаем общей атопии. При правильной диагностике и последовательном ведении — гигиена, уход за кожным барьером, таргетные противозудные препараты, а при показаниях АСИТ — животные живут комфортно и активно.

