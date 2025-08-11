В Пентагоне рассказали о четырех типах пришельцев

Ученый-физик Эрик Дэвис, прославившийся своими исследованиями в области сверхсекретных проектов в Пентагоне, выступил на форуме на Капитолийском холме с заявлением о том, что существует четыре типа инопланетян: серые, нордические, инсектоидные и рептилоидные. Об этом сообщает Daily Mail.

© Kristina Kokhanova/iStock.com

Согласно материалу, специалист «описал эти сущности как гуманоидов, которые размером примерно с человека». По словам Эрика Берлисона, члена Комитета по надзору Палаты представителей и представителя фракции UAP, он был крайне удивлен, узнав, что такой авторитетный и уважаемый ученый публично высказал подобные мысли. Как уточнил он, «если это правда, то это будет момент, меняющий парадигму».

«Правительство не имеет права хранить такую тайну от общества, которому оно служит», – добавил эксперт.

Согласно информации из открытых источников, серые гуманоиды — это человекоподобные существа с кожей серого или зеленого цвета, большими темными глазами, непропорционально большой головой, маленьким ростом, длинными руками и тонкими пальцами.

Ученый объяснил уникальность найденной в США «капсулы времени»

Нордики напоминают европейцев, особенно жителей Скандинавии, их рост составляет около двух метров. Инсектоиды похожи на насекомых или членистоногих. Рептилоиды напоминают рептилий.