Прославившийся иском от Apple инсайдер опубликовал подробные рендеры iPhone 17

Известный инсайдер, техноблогер Джон Проссер вновь привлёк внимание общественности, разместив на своём YouTube-канале fpt. видеоматериал, в котором были представлены концепт-рендеры предполагаемых моделей iPhone 17 Pro и iPhone 17 Air. Снимки даны достаточно подробные.

© Ferra.ru

Инсайдер продемонстрировал несколько вариантов цветового решения, включая новые оттенки — оранжевый и синий. Также представлен обновлённый дизайн серии iPhone 17 с уменьшенными рамками экрана и усовершенствованным блоком из трёх камер.

Проссер показал и iPhone 17 Air, который описал как более лёгкую и компактную модель по сравнению с другими в линейке.

© Apple / fpt.

Как отмечает портал 9to5Mac, публикация Проссером этого видео происходит на фоне продолжающегося судебного разбирательства между инсайдером и компанией Apple, подавшей на него иск за раскрытие дизайна iOS 26.

Пока неизвестно, будет ли Apple подавать дополнительный иск в связи с демонстрацией неанонсированных продуктов.