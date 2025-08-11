Сервис «Госуслуги» готовят к перезагрузке

Правительство РФ планирует провести комплексную трансформацию "Госуслуг". В рамках перезагрузки предусматривается улучшение контроля за оказываемыми услугами и изменение сервисов. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на зампредседателя правительства РФ – руководителя аппарата правительства Дмитрия Григоренко.

© m24.ru

В аппарате правительства сообщили, что перезагрузка "Госуслуг" предусматривает: переход от разрозненных сервисов к "жизненным ситуациям", внедрение строгих стандартов качества и персональную ответственность сотрудников ведомств за каждую услугу.

"Людям нужны не отдельные услуги, а готовые решения для жизненных ситуаций. Когда человек выходит на пенсию, открывает бизнес или оформляет документы при рождении ребенка, он должен получать все необходимые услуги пакетом. Без необходимости разбираться в нюансах работы разных ведомств и сбора лишних документов", – подчеркнул Григоренко.

Также в аппарате правительства считают, что каждая услуга, предоставляемая сервисом, должна быть удобной и быстрой в получении из любого населенного пункта России. Для обеспечения этих требований в ходе трансформации "Госуслуг" будут введены новые стандарты качества и назначены кураторы для каждой услуги.

В обязанности кураторов будет входить работа с обратной связью от граждан, обеспечение развития той или иной услуги и устранение сбоев в работе системы.

При этом пользователи сервиса будут точно знать, кто несет персональную ответственность за качество предоставляемой им услуги. На данный момент ответственные сотрудники ведомств назначены по 725 федеральным госуслугам.

Ранее глава Минцифры РФ Максут Шадаев сообщил, что российские спецслужбы согласовали с национальным мессенджером MAX все условия по обеспечению безопасности для доступа к инфраструктуре "Госуслуг". Отмечается, что необходимые ведомственные разрешения на интеграцию сервисов были получены два месяца назад.