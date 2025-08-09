Стало известно, когда смартфоны начнут получать Android 16

Компания Xiaomi планирует запустить программу бета-тестирования новой операционной системы HyperOS 3 в августе 2025 года. Об этом сообщает NotebookCheck со ссылкой на авторитетного инсайдера Digital Chat Station.

© Xiaomi

По данным источника, обновление на базе Android 16, предположительно, станет доступно для зарегистрированных пользователей на поддерживаемых устройствах до конца месяца. Причем в этот же период тестирование Android 16 могут начать и другие производители смартфонов, однако конкретные бренды не приводятся.

Официальных заявлений Xiaomi о HyperOS 3 пока не поступало. По предварительной информации, обновление получит переработанный и более интуитивный пользовательский интерфейс, а также ряд функциональных изменений. По слухам, свежая версия прошивки Xiaomi будет похожа на «жидкое стекло», представленное в iOS 26.

Список совместимых устройств не раскрывается, однако аналитики полагают, что большинство актуальных моделей смартфонов Xiaomi будет обновлено до HyperOS 3 на базе Android 16. Выход стабильной версии HyperOS 3 на базе Android 16 ожидается с презентацией смартфонов Xiaomi 16.