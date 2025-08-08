Умер командир миссии «Аполлон-13» астронавт Джеймс Ловелл

В возрасте 97 лет умер астронавт Джеймс Ловелл, вошедший в историю космонавтики как командир лунной миссии «Аполлон-13». Об этом сообщает NBC News.

© Wikipedia

Как сообщили в NASA, Ловелл умер 7 августа в Лейк-Форесте (штат Иллинойс). Причина смерти астронавта пока не установлена. Исполняющий обязанности администратора NASA Шон Даффи выразил свои соболезнования родным и близким погибшего — он заявил, что Ловелл оставил неоценимый вклад в освоение космоса.

«NASA выражает соболезнования семье капитана Джима Ловелла, чья жизнь и работа вдохновляли миллионы людей на протяжении десятилетий. Характер и непоколебимое мужество Джима помогли нашей стране достичь Луны и превратить потенциальную трагедию в успех, из которого мы извлекли бесценные уроки. Мы скорбим о его уходе, одновременно отмечая его достижения», — заявил он.

Ловелл стал первым астронавтом, который отправился в космос четыре раза. Он принял участие в программах «Аполлон-8», «Джемини-7» и «Джемини-12». Кроме того, с 11 по 17 апреля 1970 года он возглавил знаменитую лунную миссию «Аполлон-13», которая почти закончилась трагедией.

