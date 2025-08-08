В России появились чехлы для iPhone 17

Чехлы для еще не вышедших смартфонов iPhone 17 начали продаваться в России. Фото аксессуаров в своем Telegram-канале опубликовал популярный техноблогер Сергей Романцев, более известный как Romancev768.

Блогер протестировал чехлы на макетах будущих смартфонов iPhone 17 Pro, 17 Pro Max и тонкого iPhone 17 Air. По словам Романцева, размеры макетов были точными — идеально совпали все технические отверстия, расположение кнопок и габариты каждой модели.

Также чехол подтвердил дизайн блока камер, расположение линз, а также вспышки и датчика LiDAR, которые значительно отдалены от камер.

Неизменным относительно прошлых моделей остался MagSafe, хотя, по слухам, в своих аксессуарах Apple планирует его немного изменить.

«Чехлы для iPhone 17 уже поступили в продажу, в ближайшее время ждем защитные стекла. До презентации остается месяц», — заключил Романцев.

Официальный анонс линейки iPhone 17 и других новинок Apple, по слухам, состоится 9 сентября. В таком случае предзаказы на ключевых рынках должны открыть в пятницу, 12 сентября, а в свободную продажу смартфоны поступят уже 19 сентября.