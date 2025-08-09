Нейросеть Маска для создания видео 18+ стала бесплатной

Компания xAI Илона Маска открыла доступ к своему генератору видео Grok Imagine для всех желающих. Об этом говорится на странице разработчиков в соцсети X (ранее Twitter).

Изначально сервис был доступен только подписчикам SuperGrok в отдельном приложении Grok и владельцам подписки Premium+ в X.

Grok Imagine — один из немногих бесплатных общедоступных сервисов для генерации видео. Он позволяет создавать 15-секундные ролики на основе загружаемых изображений. Сервис работает на базе модели Aurora и предлагает три режима работы: Normal для создания видеоконтента, Fun для развлекательных материалов и Spicy — для контента деликатного характера.

ИИ Маска выделяется на фоне конкурентов тем, что предлагает более свободный подход к модерации. Так, алгоритм в Spicy-режиме может генерировать фото и видео с участием знаменитостей — на старте сервис оказался в центре скандала за создание провокационных образов Тейлор Свифт.

По оценкам экспертов, по уровню реалистичности видео и аудио Grok Imagine пока уступает лидерам отрасли, таким как Google Veo 3 и OpenAI Sora. Использовать Grok Imagine можно в актуальных версиях приложения Grok для Android и iOS. В России сервис официально недоступен.