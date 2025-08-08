Названы ноутбуки с лучшими экранами

Редакция портала «Палач» составила подборку из трех лучших ноутбуков с плавными и качественными экранами.

© Газета.Ru

Открывает список Lunnen Outer 16 от суббренда «Яндекса» за 53,3 тыс. руб. Устройство выделяется 16-дюймовым IPS-экраном с тонкими рамками, разрешением 2K и частотой обновления 120 Гц, широким набором интерфейсов, включая 3 USB-A, 2 USB-C, HDMI, слот microSD и разъемы для наушников и микрофона.

Среди прочих параметров отмечается использование процессора Intel Core i7-13620H, 16 ГБ оперативной памяти, SSD на 512 ГБ, вебкамеры со шторкой, сканера отпечатков пальцев, четырех динамиков и батареи, которая не может похвастаться выдающейся автономностью.

Следом идет Asus ZenBook 14. При цене в 83,4 тыс. руб. ноутбук может похвастаться OLED-дисплеем на 14 дюймов с разрешением 3K, яркостью 600 нит и частотой 120 Гц, процессором Intel Core Ultra 9 285H с 12 ГБ ОЗУ и SSD на 1 ТБ, батареей, которая работает до 18 часов, стереодинамиками, электронным нампадом, а также защитой по военному стандарту MIL-STD-810H.

Замыкает топ Huawei MateBook 14 за 85,6 тыс. руб., оснащенный сенсорным OLED-экраном на 14,2 дюйма с разрешением 2,8K, яркостью 450 нит и частотой 120 Гц. За производительность ноутбука отвечает процессор Intel Core Ultra 5 125H, дополненный 16 ГБ оперативной памяти и SSD на 512 ГБ. Гаджет также получил аккумулятор, работающий до 19 часов, вебкамеру с ИИ-функциями, стереодинамики и мощную антенну Huawei Metaline.