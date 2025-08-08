Нейросеть ChatGPT стала делать псевдонаучные утверждения

Нейросеть ChatGPT начала генерировать необычные и недостоверные заявления, что вызывает обеспокоенность среди ее пользователей, сообщает The Wall Street Journal.

Согласно архиву переписок, охватывающему период с мая 2023-го по август 2025 года, взаимодействие с этим чат-ботом приводит к утрате связи с реальностью у многих людей.

Так, работник автозаправочной станции из Оклахомы обсуждал с ChatGPT концепцию «уравнения Ориона». Пользователь признался, что эта беседа вызвала у него чувство неадекватности.

В другом случае чат-бот заявил о своих контактах с внеземными цивилизациями, обращаясь к пользователю как к «звездному семени» с планеты Лира.

Специалисты окрестили это явление «психозом искусственного интеллекта». Они отметили, что даже самые невероятные мысли могут находить подтверждение в диалогах с нейросетью, усиливая заблуждения у людей.