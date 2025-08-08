Обнаружены следы стада динозавров

Ученые обнаружили следы стада динозавров возрастом 76 млн лет. Отпечатки принадлежали разным видам, в том числе цератопсам и анкилозаврам. Все особи двигались в одном направлении с одинаковой скоростью, что указывает на их скоординированное перемещение. Вероятно, травоядные динозавры могли объединяться в смешанные группы для защиты от хищников, подобно современным копытным. Исследование опубликовано в журнале PLOS One.

В июле 2024 года международная команда палеонтологов во время полевой экспедиции обнаружила в Канаде участок с 13 следами цератопсидов (Ceratopsidae), анкилозавров (Euoplocephalus и Dyoplosaurus), а также недавно описанного ихнотаксона Ruopodosaurus clava. Также рядом были и следы мелкого хищника.

Кроме того, недалеко палеонтологи нашли параллельные следы двух тираннозавров, расположенные перпендикулярно направлению движения стада. Ученые предполагают, что хищники могли следить за группой, но точных доказательств пока нет.

Пока невозможно однозначно определить, свидетельствуют ли находки о случайном скоплении разных видов или осознанном групповом поведении, поэтому палеонтологи планируют продолжить раскопки вдоль склона, где следовая дорожка уходит вглубь породы — новые данные помогут точнее реконструировать экологию и социальные взаимодействия динозавров мелового периода.

«Было невероятно волнительно идти по следам динозавров спустя 76 миллионов лет после того, как они их оставили. Используя новые изображения для поиска этих следов, мы смогли обнаружить еще несколько мест, где они были оставлены, на разнообразном рельефе парка. Абсолютно уверены, что это поможет нам узнать еще больше о том, как эти удивительные существа взаимодействовали друг с другом и вели себя в естественной среде обитания», — отметили авторы исследования.

Находка свидетельствует о возможном взаимодействии между видами: травоядные (цератопсиды и анкилозавры) перемещались группой и могли формировать смешанное стадо.