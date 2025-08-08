Секрет умных гаджетов будущего нашли в креме для лица

Ученые из Университета Ла Троб (Австралия) сделали важный прорыв в технологии создания прозрачных, проводящих материалов для умных устройств, используя известный ингредиент из косметических кремов — гиалуроновую кислоту.

Это открытие может изменить будущее носимой электроники, сенсорных экранов, гаджетов и биомедицинских датчиков. Результаты опубликованы в журнале ACS Applied Materials and Interfaces.

Что именно создали?

Команда исследователей разработала ультратонкий, прозрачный и гибкий полимер, обладающий свойствами металла — он отлично проводит электричество, при этом почти невидим невооруженным глазом. Этот материал получил название 2D PEDOT. Главное в нем — способность сочетать высокую проводимость, прочность и прозрачность, что крайне важно для современных технологий.

В чем инновация?

До сих пор существовала серьезная проблема: создать проводящие полимеры, которые одновременно были бы тонкими, прозрачными, гибкими и обладали стабильными свойствами, было очень сложно. Обычно такие материалы либо плохо проводят электричество, либо не прозрачны, либо их свойства нестабильны и трудно повторяемы.

Исследователи нашли способ, как сделать материал, который можно масштабировать и производить в больших объемах с одинаково высокими качествами. Это значит, что будущие устройства смогут быть тоньше, легче и менее заметны, сохраняя при этом высокую производительность.

Как они это сделали?

Ключевой момент — использование гиалуроновой кислоты, которая обычно встречается в увлажняющих кремах и сыворотках для лица. Ученые нанесли гиалуроновую кислоту прямо на поверхность золота. Это запустило процесс формирования тонкой проводящей пленки — полимера, который ведет себя как металл, но при этом почти невидим.

Метод, который использовали ученые, называется

«шаблонирование привязанной легирующей примеси». Это сложное название, но на деле оно означает, что они научились точно управлять созданием тонкой пленки. Они контролировали ее форму, прозрачность и способность проводить электричество, добавляя специальные вещества (легирующие примеси), которые «привязаны» к определенным местам в материале. Это позволило сделать пленку прочной, гибкой и эффективной.

В чем практическая польза?

Такие прозрачные и гибкие проводники крайне важны для устройств будущего:

биосенсоры и медицинские имплантаты, которые могут отслеживать состояние здоровья и доставлять лекарства.

носимые гаджеты с сенсорными экранами, которые будут тонкими и почти невидимыми.

смартфоны и другие портативные устройства с улучшенными характеристиками.

По словам ведущей исследовательницы, кандидата наук Луизы Агиар ду Насименту:

«Мы были очень взволнованы, обнаружив, что полимеры не только образовались при контакте с золотом, но и что они были тоньше, более мощными и почти надежными для воспроизведения». Доцент Рен Грин добавляет: «Проводящие полимеры часто трудно изготовить: они не всегда хорошо проводят электричество, не прозрачны и имеют изменчивые свойства. Мы, возможно, взломали код с нашим новым подходом».

Почему гиалуроновая кислота?

Гиалуроновая кислота — это вещество, хорошо знакомое косметологам. Оно удерживает влагу и помогает коже оставаться молодой и увлажненной. Но в этом исследовании она выступила не как косметический ингредиент, а как строительный блок для создания совершенно нового типа проводящего материала, что стало неожиданным и интересным применением привычного вещества.

Ученые уверены, что их открытие положит начало новой эре в развитии гибкой и прозрачной электроники, что особенно важно для медицинских технологий и умных гаджетов.

Д-р Саймон Мораес Сильва, директор Исследовательского центра биомедицинских и экологических сенсорных технологий, отметил: «Эта инновация может изменить будущее устройств, используемых в здравоохранении, особенно для мониторинга пациентов и доставки лекарств».