SpaceX запустила на МКС болезнетворные бактерии

Сейчас на борту Международной космической станции находится особый, секретный член экипажа Crew-11: болезнетворные бактерии. Ученые из Медицинского центра имени Шеба (Израиль) и американской космической компанией SpaceTango изучают, как микрогравитация влияет на рост некоторых видов бактерий, вызывающих инфекции у человека, пишет Live science.

Для этого различные штаммы бактерий будут выращивать в условиях микрогравитации, замораживать их при температуре -80 градусов Цельсия и затем вернут образцы на Землю, чтобы сравнить их с теми же бактериями, выращенными на поверхности планеты. В исследовании участвуют бактериальные штаммы E. Coli, Salmonella bongori и Salmonella typhimurium.

Они были отправлены на МКС на борту миссии Crew-11, успешно запущенной SpaceX 1 августа. Команда Crew-11 пристыковалась 2 августа и сейчас привыкает к жизни на орбите.Исследователи надеются получить данные, которые помогут ограничить распространение инфекционных заболеваний или хотя бы найти способы предотвратить развитие устойчивости бактерий к антибиотикам.

«Мы знаем, что условия в космосе влияют на поведение бактерий, включая их рост, экспрессию генов и приобретение таких черт, как антибиотико-резистентность или вирулентность», — заявил Охад Галь-Мор, руководитель лаборатории исследований инфекционных заболеваний в Медицинском центре имени Шеба.

Это экспериментальное исследование впервые позволяет систематически и молекулярно описать, как изменяется генетический профиль нескольких патогенных бактерий в космосе. Изучение генетических изменений у бактерий может дать больше информации о том, как они ведут себя внутри человека, как быстро распространяются или обходят наши методы лечения как в космосе, так и на Земле.