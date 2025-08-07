Samsung будет делать свои ультратонкие смартфоны еще тоньше

Компания Samsung планирует сделать свой будущий ультратонкий смартфон Galaxy S26 Edge не только значительно тоньше, но и оснастить его более емким аккумулятором, решая одну из ключевых проблем предыдущей модели – S25 Edge с ее батареей на 3900 мАч.

© SamMobileTV/YouTube

Об этом сообщает издание GSMArena, ссылаясь на авторитетного инсайдера Ice Universe, который ранее делился множеством деталей о предстоящих устройствах Samsung.

«Galaxy S26 Edge 5,5 мм, 4200 мАч», – лаконично написал Ice Universe в X (Twitter).

Это, как подметили в GSMArena, означает, что будущий смартфон будет на 0,3 мм тоньше, чем текущая модель S25 Edge, и получит аккумулятор на 300 мАч больше.

Примечательно, что незадолго до этого тот же Ice Universe сообщал, что S26 Edge будет оснащен батареей емкостью 4400 мАч. Это расхождение, считают в GSMArena, может быть объяснено разницей между «номинальной» и «типичной» емкостью аккумулятора. Например, батарея S25 Edge имеет номинальную емкость 3786 мАч и типичную 3900 мАч. Разница в 114 мАч между этими значениями не является редкостью, поэтому расхождение в 200 мАч для новой модели может быть нормальным.

Также возможно, что это просто противоречивые сообщения инсайдера, что тоже является нормой, поскольку Samsung все еще работает над окончательным дизайном S26 Edge.

Прежде также упоминалось, что Samsung использует для батареи S26 Edge новую технологию и новый материал. Что это значит, достоверно неизвестно. Однако, возможно, речь идет о кремний-углеродных аккумуляторах.