В России подешевел iPhone 16 Pro Max

В России рекордно снизилась цена на флагманский смартфон iPhone 16 Pro Max. На это обратил внимание Hi-Tech Mail.

© Газета.Ru

Этот смартфон от Apple — самый мощный, большой и актуальный на сегодняшний день. По слухам, уже 9 сентября его сменит iPhone 17 Pro Max, но до этого момента россияне могут приобрести устройство по выгодной цене.

Hi-Tech Mail отмечает, что перед осенней презентацией Apple стоимость iPhone 16 Pro Max на отечественных маркетплейсах начинается от 90 тыс. руб. за версию на 256 ГБ памяти. С момента релиза цена этой модели упала в два раза — на старте продаж за смартфон просили от 194 тыс. руб. В январе устройство предлагалось за 125 тыс. руб., а в мае — от 99 тыс. руб.

iPhone 16 Pro Max оснастили более крупным экраном — 6,9 дюйма, что на 0,2 дюйма больше, чем у предыдущей модели. Рамки дисплея стали на 40% тоньше, а мощный чип Apple A18 Pro получил поддержку ИИ-системы Apple Intelligence. Среди прочих особенностей отмечается наличие кнопки Camera Control для управления камерой и обновленной сверхширокоугольной камеры с разрешением 48 Мп.