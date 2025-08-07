Названы смартфоны Realme, которые получат Android 16

Портал GizmoChina составил список смартфонов Realme, которые получат обновление до Android 16 с фирменной оболочкой Realme UI 7.0.

© Realme

Обновление охватит все ключевые продуктовые линейки бренда — от флагманской GT-серии до бюджетных моделей C и Narzo. Точные сроки выхода обновления пока не раскрываются. Новая версия программного обеспечения будет включать ключевые функции Android 16, включая Android Protection — расширенный набор инструментов для защиты от вредоносных приложений, фишинга, мошеннических звонков и небезопасных сайтов.

Realme UI 7.0 также принесет новые функции искусственного интеллекта, интерактивные виджеты, гибкие параметры кастомизации интерфейса, а также более отзывчивую и оптимизированную систему.

Рассчитывать на обновления могут владельцы смартфонов Realme GT3, Realme Neo 7, Realme 12, Narzo N65, Realme C61, Realme P1, Realme Note 60x и более актуальных моделей.

Стабильная версия Android 16 на данный момент доступна на смартфонах Google Pixel, а также складных Samsung Galaxy Z Fold7 и Z Flip7. Также многие производители уже тестируют обновление в бета-версиях.