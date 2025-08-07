Китай успешно провел испытания модуля для лунной экспедиции

Деловая газета "Взгляд"

Китай успешно провел испытания посадочного модуля «Ланьюэ» для высадки человека на Луну, передает ТАСС.

Китай успешно провел испытания модуля для лунной экспедиции
© Global Look Press

Управление программы пилотируемых космических полетов КНР уточнило в WeChat, что комплексные испытания прошли на полигоне в уезде Хуайлай, провинция Хэбэй, 6 августа.

В сообщении подчеркивается: «Это ключевой этап в разработке китайской программы пилотируемых полетов на Луну. Речь также идет о первых в Китае испытаниях посадки и взлета пилотируемого космического аппарата на внеземном небесном теле».

Россия активно сотрудничает с Китаем в космической области. В июне прошлого года президент России Владимир Путин утвердил закон о ратификации соглашения с КНР по созданию Международной научной лунной станции. Этот проект завершится к 2028 году, а высадка тайконавтов на Луну запланирована Пекином на 2030 год.

Как писала газета ВЗГЛЯД, глава НАСА подтвердил планы США по доставке ядерного реактора на Луну для обеспечения энергией будущей базы.

Россия и Китай подписали соглашение о создании лунной электростанции.

Ранее Роскосмос объявил о планах отправить на Луну шесть автоматических аппаратов для проведения дистанционных и контактных исследований, включая миссии «Луна-26» и «Луна-30».