Китай успешно провел испытания модуля для лунной экспедиции
Китай успешно провел испытания посадочного модуля «Ланьюэ» для высадки человека на Луну, передает ТАСС.
Управление программы пилотируемых космических полетов КНР уточнило в WeChat, что комплексные испытания прошли на полигоне в уезде Хуайлай, провинция Хэбэй, 6 августа.
В сообщении подчеркивается: «Это ключевой этап в разработке китайской программы пилотируемых полетов на Луну. Речь также идет о первых в Китае испытаниях посадки и взлета пилотируемого космического аппарата на внеземном небесном теле».
Россия активно сотрудничает с Китаем в космической области. В июне прошлого года президент России Владимир Путин утвердил закон о ратификации соглашения с КНР по созданию Международной научной лунной станции. Этот проект завершится к 2028 году, а высадка тайконавтов на Луну запланирована Пекином на 2030 год.
Как писала газета ВЗГЛЯД, глава НАСА подтвердил планы США по доставке ядерного реактора на Луну для обеспечения энергией будущей базы.
Россия и Китай подписали соглашение о создании лунной электростанции.
Ранее Роскосмос объявил о планах отправить на Луну шесть автоматических аппаратов для проведения дистанционных и контактных исследований, включая миссии «Луна-26» и «Луна-30».