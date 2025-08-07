Китай успешно провел испытания модуля для лунной экспедиции

Китай успешно провел испытания посадочного модуля «Ланьюэ» для высадки человека на Луну, передает ТАСС.

Управление программы пилотируемых космических полетов КНР уточнило в WeChat, что комплексные испытания прошли на полигоне в уезде Хуайлай, провинция Хэбэй, 6 августа.

В сообщении подчеркивается: «Это ключевой этап в разработке китайской программы пилотируемых полетов на Луну. Речь также идет о первых в Китае испытаниях посадки и взлета пилотируемого космического аппарата на внеземном небесном теле».

Россия активно сотрудничает с Китаем в космической области. В июне прошлого года президент России Владимир Путин утвердил закон о ратификации соглашения с КНР по созданию Международной научной лунной станции. Этот проект завершится к 2028 году, а высадка тайконавтов на Луну запланирована Пекином на 2030 год.

Как писала газета ВЗГЛЯД, глава НАСА подтвердил планы США по доставке ядерного реактора на Луну для обеспечения энергией будущей базы.

Россия и Китай подписали соглашение о создании лунной электростанции.

Ранее Роскосмос объявил о планах отправить на Луну шесть автоматических аппаратов для проведения дистанционных и контактных исследований, включая миссии «Луна-26» и «Луна-30».