Для Android-смартфонов изменили правила быстрой зарядки

Операционная система (ОС) Android будет требовать разблокировки смартфона для включения быстрой зарядки. Об этом сообщает издание Android Authority.

Нововведение в одной из бета-версий Android 16 обнаружил специалист Мишаал Рахман. Он выяснил, что функция «Дополнительная защита для USB» (Advanced Protection for USB), которая блокирует подключение к смартфону из неизвестных источников, будет влиять на работу быстрой зарядки.

Рахман объяснил, что в Android 16 подключенный к адаптеру питания телефон по умолчанию будет заряжаться с минимальной мощностью. Для включения быстрой зарядки нужно будет разблокировать смартфон. Скорее всего, при подключении устройства по проводу на экране будет появляться предупреждение о необходимости разблокировать аппарат. С большей долей вероятности, держать гаджет разблокированным на протяжении всего процесса зарядки не придется.

Специалисты Android Authority отметили, что нововведение стало побочным эффектом функции «Дополнительная защита для USB». При ее активации передача данных по проводу блокируется на аппаратном уровне. Так Android защищает гаджеты от атак с использованием уязвимости USB.

Ранее специалисты по безопасности заявили, что мошенники используют объявления о работе для заражения устройств вирусом. С помощью вируса злоумышленники могут перехватывать СМС-сообщения и пуш-уведомления и красть данные банковской карты.