США захотели первыми занять территорию Луны

США нужна атомная электростанция на Луне, чтобы первыми занять там подходящую для создания обитаемой базы территорию, заявил исполняющий обязанности главы НАСА Шон Даффи. Об этом сообщает ТАСС.

© NASA

По словам руководителя, США и Китай участвуют в гонке за Луну, для освоения которой необходима энергия.

«Есть определенная часть Луны, которая, как всем известно, является лучшей. Там есть лед. Там есть солнечный свет. Мы хотим добраться туда первыми и занять эту территорию для Америки», — сказал исполняющий обязанности главы НАСА.

Даффи добавил, что построение АЭС на Луне имеет важное значение для перспектив освоения Марса.

Ранее газета Politico со ссылкой на имеющиеся документы сообщила, что США в ответ на планы России и Китая планируют первыми построить АЭС на Луне.