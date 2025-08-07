Названы самые продаваемые виниловые проигрыватели в России

М.Видео-Эльдорадо подвела итоги продаж виниловых проигрывателей за первое полугодие 2025 года. Интерес к аналоговому звуку и эстетике винила продолжает расти, а покупатели всё чаще рассматривают такие устройства не только для прослушивания музыки, но и как элемент декора.

На первом месте по продажам оказалась модель MAX VP-100 в тёмно-синем исполнении. Это компактный проигрыватель в корпусе в стиле ретро-чемодана, оснащённый встроенными динамиками и поддержкой трёх скоростей воспроизведения. Устройство можно подключать к внешней акустике, что делает его удобным для начинающих пользователей.

Второе место заняла та же модель MAX VP-100, но в коричневом цвете. Этот вариант оказался особенно популярен среди любителей винтажной техники, стремящихся воссоздать атмосферу 60−70-х годов. Популярность обеих версий говорит о стабильном спросе на недорогие и эстетически привлекательные устройства.

Третьим в списке стал Lenco LS-101 — проигрыватель от европейского бренда с современными возможностями. Устройство выделяется наличием Bluetooth-модуля, встроенных колонок и RCA-выхода, что позволяет слушать музыку как по проводам, так и по беспроводной связи.

Также в рейтинг вошёл компактный Alive Audio MIM-01, который часто приобретается как первое устройство или в качестве подарка. Он лёгкий, минималистичный и оснащён базовыми функциями, включая AUX-выход.

Пятёрку замыкает Lenco LS-50WD — проигрыватель в корпусе из светлого дерева. Модель поддерживает Bluetooth и может работать как беспроводная акустическая система, сочетая аналоговое звучание с современными форматами.