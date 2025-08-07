Сахалин и Курилы досрочно осуществили климатический эксперимент

Сахалинская область стала первым регионом в России, где объем поглощения парниковых газов превышает их выбросы. Об этом было официально объявлено на международном форуме "Острова устойчивого развития: климатический аспект", который прошел в новом конгрессно-выставочном комплексе "Сахалин Экспо" близ Корсакова.

Субъект достиг углеродной нейтральности досрочно, за год до определенной федеральным законом даты - 31 декабря 2025 года. Росгидромет официально подтвердил: по данным регионального кадастра парниковых газов, за 2019-2023 годы нетто-выбросы в атмосферу сократились на 871 тысячу тонн в CO2-эквиваленте. В 2024-м баланс составил минус 82 тонны. Отрицательная величина показывает, что поглощение превышает выбросы.

Таков итог климатического эксперимента, начавшегося в 2022 году. На островах был создан региональный кадастр парниковых газов, введено комплексное углеродное регулирование с квотированием выбросов, обязательной верификацией углеродной отчетности предприятий. В области активно внедряли энергоэффективные и "зеленые" технологии. На эти и другие цели за три года было направлено свыше 1,3 миллиарда рублей.

- Сахалин смог выйти на углеродную нейтральность. Теперь субъекту предстоит решить, представляет ли она ценность для него. Готовы ли регион и бизнес поддерживать углеродную нейтральность в долгосрочной перспективе, - заявил на пленарном заседании "Россия на пути к низкоуглеродному будущему" климатического форума глава Минэкономразвития России Максим Решетников.

Между тем экономический эффект эксперимента превысил все ожидания - валовой региональный продукт вырос на 30 процентов, субъект занимает четвертое место в рейтинге инвестиционной привлекательности РФ, объем инвестиций в прошлом году достиг рекордного уровня в 350 миллиардов рублей.

- Сахалинская область благодаря климатическому эксперименту превратилась в динамично развивающийся субъект. И даже при жестких экологических ограничениях бизнес приходит на Сахалин. Ведущие добывающие компании работают у нас, и здесь им комфортно. Это пример устойчивого развития экономики через климатический проект, - заявил глава Сахалинской области Валерий Лимаренко.

По словам губернатора, экономической и экологической эффективности удалось добиться за счет управленческих решений. Принцип простой - если хочешь заниматься климатом, наведи у себя порядок. Например, в коммунальном хозяйстве.

- Мы считаем углеродные единицы и тотально переводим котельные на газ, заменяем сети на современные. И у нас падает энергопотребление. Автобусам, которые ездят на газе, нужно в два раза меньше энергии в стоимостном выражении, чем тем, что на бензине или дизельном топливе. Это и есть эффективная экономика. Если навести порядок, например, в коммунальном хозяйстве всей страны, будет тот же самый эффект. И в других сферах тоже, - заявил Валерий Лимаренко.

По его словам, климатический эксперимент - очень значимое дело, поскольку напрямую влияет на качество жизни людей, а социальный аспект не менее важен, чем экономический.