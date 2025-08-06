Россиян предупредили о длительных геомагнитных возмущениях

Крупная корональная дыра начнет воздействовать на Землю 8 августа и может вызвать длительные геомагнитные возмущения. Об этом сообщается в Telegram-канале лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.

Согласно прогнозам институтов, крупная корональная дыра, которая сейчас наблюдается на обращенной к Земле стороне Солнца, начнет активно воздействовать на планету уже 8 августа.

«Скорость солнечного ветра около орбиты Земли, которая сейчас составляет около 400 километров в секунду, 8-9 августа выйдет на значения около 600-700 километров в секунду. На этом уровне скорость продержится как минимум до середины будущей недели, резко увеличив на весь этот период нагрузку на магнитное поле Земли», — говорится в тексте.

Отмечается, что пик геомагнитных возмущений придется на 8-9 августа, однако точная их сила пока остается неизвестна.

«Основная ветвь прогноза пока выглядит щадящей и показывает ограниченный желтый уровень опасности. Тем не менее, в некоторых вариантах расчета, хотя и относительно маловероятных, допускается выход на бури категории G3», — указывается в тексте.

При этом практически одновременно с усилением солнечного ветра к Земле возможен приход облака плазмы, выброшенной Солнцем после вспышки, которая произошла 5 августа.