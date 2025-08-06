На Сулавеси найдены следы людей возрастом более миллиона лет

Международная команда ученых обнаружила на индонезийском острове Сулавеси фрагменты камней с острыми краями, использовавшиеся в древности для изготовления орудий. Возраст артефактов составил 1,04 миллиона лет, что делает стоянку на Сулавеси древнейшей во всем регионе Уоллессия. В будущем авторам предстоит найти окаменелости гоминид и установить процесс их эволюции в изоляции от материков. Исследование опубликовано в журнале Nature.

© M.W. Moore/University of New England

Уоллессия — это цепь островов между Азией и Австралией, отделенных глубоководными проливами. Долгое время считалось, что люди заселили их относительно недавно, примерно 200–100 тысяч лет назад.

Теперь международная команда ученых опровергла это — во время археологических работ исследователи нашли семь каменных артефактов в слоях песчаника на юге Сулавеси, Индонезия. Это были отщепы — небольшие фрагменты камней с острыми краями, которые древние люди откалывали от крупной гальки, чтобы делать орудия. В том же месте находились окаменелости свиньи, на которую могли охотиться жители острова. С помощью палеомагнитного датирования самого песчаника и останков животного, лежавшего рядом, ученые обнаружили, что возраст артефактов составляет 1,04 миллиона лет. Это делает стоянку в Сулавеси древнейшей во всем регионе Уоллессия.

Ранее в этом регионе ученые уже фиксировали следы древних людей: на острове Флорес, где жил карликовый вид Homo floresiensis, находились орудия возрастом 1,02 миллиона лет, а на филиппинском острове Лусон — следы гоминидов, живших около 700 тысяч лет назад. Исследователи предполагают, что первым колонизатором региона мог быть вид Homo erectus, или человек прямоходящий. Он преодолел морской барьер и заселил Уоллессию, а затем, вероятно, эволюционировал и подвергся карликовости, как и многие другие виды, изолированные на островах.

Однако Сулавеси — огромная земля, в 12 раз больше Флореса. Если гоминиды жили здесь в изоляции миллион лет, они могли измениться до очень необычных форм.