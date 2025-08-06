Появление огромного речного монстра в Сеуле объяснили

В реке Ханган, которая протекает в Сеуле, было замечено существо, которое, возможно, является гигантским змеем. Об этом заявил aif.ru член Русского географического общества, океанолог Анатолий Таврический.

Ранее один из местных жителей, увлекающийся рыбалкой, поделился в социальных сетях видеозаписью, сделанной на реке Ханган. На видео можно заметить, как по водной глади скользит нечто темное, едва касаясь поверхности. Рыбак рассказал, что речной гигант был длиной от шести до десяти метров. Он отметил, что существо около двадцати минут оставалось на одном месте, но при этом постоянно перемещалось.

«Река в Сеуле сообщается с Желтым морем, оттуда и могло попасть это животное. Не исключено, что это большая змея. У нас до сих пор в Крыму есть на суше 5-метровые змеи и 30-метровые в море», — подчеркнул эксперт.

Ранее сообщалось, что мужчина, представившийся Биллом, отправил в Организацию Скалистых гор по поиску сасквачей (Rocky Mountain Sasquatch Organization) видеозапись, на которой, по его словам, запечатлен снежный человек. Видео он снял во время прогулки с собаками в горах Сьерра-Невада.

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Мужчина рассказал, что он снимал своих питомцев, которые резвились на снегу, когда вдруг увидел движение в левой части кадра. По его словам, «объект двигался очень плавно, совсем не поднимался и не опускался».