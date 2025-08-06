Названы десять лучших смартфонов на Android

Разработчики популярного бенчмарка AnTuTu опубликовали июльский рейтинг удовлетворенности пользователей Android-смартфонов.

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Лучшим смартфоном по итогу прошедшего месяца оказался флагманский Huawei Mate 70 Pro+, которым довольны 98,87% пользователей. За ним следуют Honor Magic 6 Ultimate (97,39%) и Huawei Mate 70 Pro Premium Edition (97,27%).

Четвертое место досталось Xiaomi 15S Pro (97,11%), который выделяется использованием фирменного чипа XRING O1, тогда как на пятом месте оказался камерофон Xiaomi 15 Ultra (96,28%). Oppo Find X8 Ultra в июле получил 94,81% положительных отзывов, а Huawei Mate 70 Pro — 94,55%.

Замыкают топ-10 складной Vivo X Fold3 Pro (94%), Oppo Find X8s (93,66%) и Meizu 21 Pro с 93,33% положительных отзывов.

В AnTuTu подчеркнули, что их рейтинг основан на пользовательских отзывах, а не на технических характеристиках гаджетов. Чем больше пятизвездочных оценок, тем выше место в списке.

Аналогичный топ гаджетов Apple по итогам июля возглавили iPad Air 4-го поколения (96,83%), iPhone 12 mini (95,8%) и iPhone SE (2022) с оценкой 95%.