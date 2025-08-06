Зафиксирован резкий рост числа атак на Android-устройства

«Лаборатория Касперского» зафиксировала резкий рост числа атак на Android-устройства с использованием трояна LunaSpy. По данным компании, вредоносное приложение маскируется под легитимное ПО, включая якобы защитные решения для финансовых сервисов. Основная цель злоумышленников — получить доступ к данным пользователя и управлению устройством, вводя жертву в заблуждение с помощью социальной инженерии.

По оценкам вендора, LunaSpy появился ещё в феврале, однако массовое распространение началось только нынешним летом. Всего «Лаборатория Касперского» зафиксировала около 3000 атак на российских пользователей.

Главным каналом распространения зловреда стали мессенджеры, где он распространяется под видом антивируса или инструмента для защиты финансовых транзакций.

«В LunaSpy злоумышленники имитируют работу антивируса: после установки жертва видит уведомление об обнаруженных на её смартфоне киберугрозах, но на самом деле их нет. Атакующие используют такой трюк, чтобы убедить человека предоставить нужные им разрешения — якобы для защиты девайса», — сообщил в комментарии для «Ведомостей» эксперт по кибербезопасности «Лаборатории Касперского» Дмитрий Калинин.

Основная задача LunaSpy — кража учётных данных и паролей. Кроме того, вредонос способен записывать аудио и видео с устройства, вести съёмку экрана, отслеживать геолокацию, а также фиксировать активность пользователя в браузерах и мессенджерах. Он имеет доступ к контактам, СМС-сообщениям и галерее, хотя последняя функция пока не активна.

По мнению экспертов, LunaSpy является вспомогательным инструментом в схемах кражи средств: он применяется в связке с методами социальной инженерии. Об этом свидетельствует как функциональность зловреда, так и используемые каналы распространения.

Генеральный директор SafeTech Group Денис Калемберг в беседе с «Ведомостями» отметил, что технически LunaSpy может быть адаптирован и для iOS, однако распространение на этой платформе значительно сложнее. По его оценке, на Android количество заражений может достичь сотен тысяч устройств.

Повышенный риск заражения наблюдается у пользователей контрафактных смартфонов: вредоносные приложения могут быть предустановлены на уровне прошивки. Так, в апреле «Лаборатория Касперского» сообщала о массовом заражении дешёвых устройств зловредом Triada, который также обладает широким набором вредоносных функций.