Груженое слитками судно найдено у берегов Антальи

На юге Турции подводные археологи исследовали одно из древнейших мест кораблекрушений, обнаруженных в восточном Средиземноморье. Работы ведутся у побережья города Кумлуджа, популярного курорта в провинции Анталья, на так называемой турецкой Ривьере.

© Hakan Oniz,Akdeniz University and the Institute of Nautical Archaeology (INA)

Следы затонувшего судна впервые заметили еще в 2018 году. Однако полномасштабные подводные раскопки начались только в 2022-м и продолжаются уже четвертый сезон. За это время археологи установили, что это античное торговое судно, длиной около 11-12 метров.

По предварительной версии, корабль затонул во время шторма у мыса Гелидония, совершая рейс вдоль побережья Кипра, Крита и Анатолии. На основании поднятых артефактов ученые датируют катастрофу XVI веком до нашей эры, хотя не исключают более раннюю дату.

С глубины от 39 до 53 метров поднято внушительное количество артефактов. Среди них - 52 медных слитка прямоугольной формы, 19 слитков в виде дисков и восемь небольших фрагментов медных изделий.

Помимо этого были обнаружены два свинцовых грузила, бронзовый кинжал критского происхождения, датируемый периодом между 1700 и 1600 годами до нашей эры, а также фрагменты керамики. По мнению специалистов, не все эти находки были частью груза - некоторые из них, скорее всего, использовались командой в быту или для навигации.

Интересно, что, по мнению экспертов, некоторые из предметов, найденных среди обломков, не являлись частью груза, а принадлежали экипажу. Вероятно, корабль принадлежал критскому торговцу, занимавшемуся перевозкой металлов между Критом и восточным Средиземноморьем.