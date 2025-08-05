Ученые из Чжэцзянского университета в Китае представили первый в мире мозгоподобный компьютер, основанный на специализированном нейроморфном чипе, с более чем двумя миллиардами искусственных нейронов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на вуз.

Компьютер получил название Darwin Monkey (китайское название — «Укун»). В его основе лежит вычислительный чип Darwin III, созданный по принципу работы мозга. Всего в системе компьютера 960 таких чипов.

«Это первый в мире компьютер, созданный по принципу работы мозга, основанный на специализированном нейроморфном чипе, с более чем двумя миллиардами нейронов. Это число близко к количеству нейронов мозга макаки, что делает его на шаг ближе к более продвинутому интеллекту, основанному на принципах работы мозга», — говорится в сообщении университета.

Китайские ученые считают, что данная разработка «открывает новый подход к исследованиям мозга», позволяет лучше понять работу мозга и сократить потребность в реальных биологических экспериментах.