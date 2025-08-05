Ученые нашли неожиданный способ борьбы с ожирением

Исследователи, вероятно, научатся лечить ожирение с помощью «неиспользованных сверхспособностей» генов, которые отвечают за состояние спячки. Об этом пишет Live Science.

Животные, которые впадают в спячку, задействуют определенные гены для того, чтобы регулировать свой обмен веществ. По мнению ученых, люди также обладают этими генами. Исследования показывают, что их использование может быть полезно в лечении различных заболеваний.

Эксперименты были проведены на мышах. Хотя эти грызуны не впадают в спячку, они способны впадать в оцепенение. В этом состоянии замедляется обмен веществ, снижается температура тела и мышечная активность.

В результате серии экспериментов с мышами специалисты смогли устранить гены, которые отвечают за склонность к полноте. Они изменили массу тела грызунов, скорость обмена веществ и их поведение во время поиска пищи. Кроме того, исследователи смогли искусственно ускорить и замедлить набор веса и скорость обмена веществ у мышей.

Ученые считают результаты экспериментов многообещающими, но пока рано говорить об их применении в медицине. В будущем исследователи планируют проводить опыты с животными, чья ДНК ближе к человеческой, чтобы лучше понять процессы оцепенения.