Названы лучшие Android-смартфоны во всех ценовых категориях

Разработчики бенчмарка AnTuTu опубликовали июльский рейтинг лучших Android-смартфонов по соотношению цены и производительности во всех возможных ценовых диапазонах.

В категории до 999 юаней (около 11 тыс. руб.) в тройку лучших попали бюджетные iQOO Z10x, iQOO Z9x и Honor Play 50.

Возглавил список лучших смартфонов стоимостью до 1999 юаней (около 22,1 тыс. руб.) iQOO Z9 Turbo+, за которым следуют Realme Neo7 и OnePlus Ace 5 Racing Edition.

Звание лучших до 2999 юаней (около 33,1 тыс. руб.) досталось флагманским OnePlus Ace 5 Ultra, iQOO Neo10 Pro и Redmi K80 Ultra.

Лучшими смартфонами стоимостью до 3999 юаней (около 44,2 тыс. руб.) оказались Honor GT Pro, OnePlus 13 и OnePlus 13T.

В категории смартфонов стоимостью от 4000 юаней лучшим назван игровой смартфон RedMagic 10 Pro, Oppo Find X8s+ и Nubia Z70S Photographer Edition и RedMagic 10S Pro.

Эксперты из AnTuTu заметили, что в сегменте от 4000 юаней цена перестает быть ключевым фактором. В этой категории важнее другие требования: размер экрана, качество изображения, производительность системы и другие характеристики.