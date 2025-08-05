Российские операторы связи начали массово блокировать сервисные SMS

С 1 августа российские операторы связи и бизнес столкнулись с неожиданной проблемой. Новые требования закона, призванные ограничить спам-рассылки, привели к тому, что под фильтр попали не только рекламные сообщения, но и важные сервисные SMS. Пользователи по всей стране жалуются, что перестали получать банковские уведомления, коды подтверждения для входа в онлайн-сервисы и уведомления о двухфакторной аутентификации.

По словам источников в телеком-отрасли, операторы вынуждены блокировать любые автоматизированные рассылки, поскольку закон не делает различий между спамом и служебными сообщениями. Технически система настроена так, что если рассылка массовая, она может быть остановлена, даже если это критически важные SMS от банков или сервисов двухфакторной аутентификации.

Представители операторов поясняют, что действуют строго в рамках законодательства. Они признают проблему, но отмечают, что без дополнительных разъяснений со стороны регуляторов невозможно скорректировать фильтрацию. Единственным решением, по их мнению, могло бы стать утверждение четкого перечня сообщений, которые не подлежат блокировке.

В Министерстве цифрового развития заявили, что держат ситуацию на контроле и взаимодействуют с операторами. Однако конкретных сроков по исправлению ситуации пока нет.

Пока вопрос не решен, пользователям советуют настраивать альтернативные способы получения кодов подтверждения, например через мобильные приложения банков или мессенджеры. Некоторые сервисы уже начали адаптироваться, предлагая клиентам другие варианты верификации.

Эксперты предполагают, что в ближайшее время регуляторы внесут уточнения в правила, чтобы исключить технические SMS из-под блокировок. Но до тех пор проблема может создавать неудобства как для обычных пользователей, так и для бизнеса, который зависит от SMS-уведомлений.

С 1 августа граждане России смогут установить запрет на получение нежелательных сообщений

Новые антиспам-правила, приведшие к блокировке не только рекламных, но и служебных SMS, могут серьезно ударить по компаниям разных масштабов. В зависимости от размера бизнеса и его зависимости от SMS-коммуникаций, последствия будут различаться:

Для крупного бизнеса все происходящее – всего лишь временные сложности

Банки, маркетплейсы, крупные онлайн-сервисы и госструктуры столкнутся с ростом обращений в поддержку из-за сбоев в доставке кодов подтверждения и уведомлений. Однако у них достаточно ресурсов, чтобы быстро адаптироваться — усилить push-уведомления в приложениях, внедрить верификацию через мессенджеры или голосовые звонки. Возможны задержки и дополнительные расходы на перенастройку систем, но критических потерь удастся избежать.

Небольшие компании ожидает рост затрат и временное падение конверсии

Интернет-магазины, финтех-стартапы, сервисы доставки и другие компании, активно использующие SMS для подтверждения заказов и транзакций, ощутят последствия сильнее. Многие пока не готовы к резкому переходу на другие каналы, что может привести к сбоям в работе, росту мошенничества (из-за ослабления двухфакторной аутентификации) и потере части клиентов. Компаниям придется срочно искать замену SMS, что увеличит операционные расходы.

Хуже всех придется бизнесу и микропредприятиям

Небольшие магазины, локальные сервисы и индивидуальные предприниматели часто используют SMS как самый доступный способ коммуникации с клиентами — для напоминаний о записи, подтверждения заказов или оплаты. У них нет ресурсов на быстрый переход на другие платформы, а потеря даже части уведомлений может привести к срыву сделок, недовольству клиентов и прямым финансовым потерям. Некоторые могут временно вернуться к звонкам или бумажным квитанциям, но это замедлит процессы и увеличит нагрузку на персонал.

Если проблема не будет решена в ближайшие месяцы, бизнес начнет массово отказываться от SMS в пользу мессенджеров, email и собственных push-уведомлений. Это ускорит цифровизацию, но создаст новые риски — например, зависимость от зарубежных платформ или необходимость вкладываться в разработку собственных решений. В худшем случае часть малого бизнеса, особенно в регионах, может столкнуться с потерей клиентов из-за неработающих сервисов.

Эксперты IT-World предполагают, что регулятору придется либо смягчить правила, либо предложить бизнесу четкие альтернативы — иначе экономический ущерб может перевесить пользу от борьбы со спамом.