«Прогресс МС-32» проверят на герметичность

На космодроме Байконур начали проверку грузового космического корабля «Прогресс МС-32» на герметичность.

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Об этом сообщает госкорпорация «Роскосмос».

«Предстоящий цикл пневмовакуумных испытаний с использованием гелиево-воздушной среды в проверяемых объемах проводится для контроля герметичности отсеков и пневмогидромагистралей корабля в наземных условиях», — рассказали в компании.

В июле «Роскосмос» сообщил, что «Прогресс МС-32» расконсервировали.

В июне госкорпорация рассказала, что корабль прибыл на космодром.

Запуск ракеты «Союз-2.1а» с кораблем «Прогресс МС-32» к Международной космической станции намечен на осень 2025 года.