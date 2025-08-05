Турция решила построить космодром в Сомали

Турция вскоре приступит к строительству собственного космодрома на побережье Сомали, сообщает ТАСС со ссылкой на газету Turkiye. Стоимость проекта превысит 350 млн долларов, и его планируется завершить в течение двух лет.

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Как отмечает издание, тендер на возведение инфраструктуры новой космической базы будет объявлен в ближайшее время. Для космодрома власти Турции и Сомали согласовали участок площадью 900 кв. км на побережье Индийского океана. Осенью прошлого года между Анкарой и Могадишо прошли переговоры о создании стартовой площадки для тестовых запусков ракет.

Новый объект предполагается использовать для гражданских запусков, а также для испытаний баллистических ракет с увеличенной дальностью действия.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Турция запустила в космос ракету-зонд собственного производства со стартовой площадки в Игнеаде.