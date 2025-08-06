Аккаунт Дурова в Telegram удалили

Личный аккаунт сооснователя Telegram Павла Дурова в мессенджере оказался удален. На это обратил внимание Telegram-канал Baza.

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«Перейти по аккаунтам @monk и @crow, принадлежащих лично Дурову, сейчас не представляется возможным», — говорится в сообщении.

Пока неизвестно, из-за чего это произошло. Согласно некоторым предположениям, неизвестный взломщик мог угадать код для входа в аккаунт Дурова, после чего направил запрос на удаление. Бизнесмен мог не заметить этого, так как был большой поток спам-кодов.

Сам Дуров пока никак не комментировал ситуацию.

Ранее Telegram впервые верифицировал личный аккаунт пользователя. Первым галочку получил Дуров.