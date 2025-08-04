В Ферганской долине открыли новый вид растений
Ученые из Узбекистана, России и Китая совместно открыли новый вид растения рода Gagea (гусиный лук, семейство лилейные) в Ферганской долине. Об этом сообщила пресс-служба узбекистанской Академии наук.
По ее данным, новое растение назвали Gagea khassanovii в честь узбекского ботаника, профессора Фурката Хасанова.
"Новый вид был обнаружен у подножия горы Имам (Алайский хребет) в Андижанской области Узбекистана, а его научное описание опубликовано в престижном журнале PhytoKeys в июльском номере 2025 года № 260, - говорится в сообщении в Telegram-канале. - Ученые Узбекистана, России и Китая совместно проводили исследование".