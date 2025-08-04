В Ферганской долине открыли новый вид растений

Ученые из Узбекистана, России и Китая совместно открыли новый вид растения рода Gagea (гусиный лук, семейство лилейные) в Ферганской долине. Об этом сообщила пресс-служба узбекистанской Академии наук.

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По ее данным, новое растение назвали Gagea khassanovii в честь узбекского ботаника, профессора Фурката Хасанова.