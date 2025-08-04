В Удмуртии обнаружены древние склепы

Археологи обнаружили в Сарапуле древние склепы
В Сарапуле у Петропавловской колокольни во время работ по очистке фундамента от поздних наслоений было сделано важное открытие.
Рабочие наткнулись на два склепа. Они находятся у юго-западного угла и датируются XIX веком.
По словам доцента кафедры истории Удмуртии, археологии и этнологии УдГУ Светланы Перевозчиковой, предварительно, там захоронены супруги Вечтомовы.
В большом склепе в 1821 году был захоронен купец Степан Вечтомов, а в меньшем — его супруга Степанида, которая скончалась в 1825 году.
При этом отмечается, что один из склепов обвалился, поскольку его строили зимой, а фундамент не успел должным образом схватиться.
«Сохранилась часть ткани — обивки гроба, сохранился нательный крестик в традиционной для XIX века прямоугольной форме», — отмечает доцент.