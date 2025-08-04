В Удмуртии обнаружены древние склепы

В Сарапуле у Петропавловской колокольни во время работ по очистке фундамента от поздних наслоений было сделано важное открытие.

© runews24.ru

Рабочие наткнулись на два склепа. Они находятся у юго-западного угла и датируются XIX веком.

По словам доцента кафедры истории Удмуртии, археологии и этнологии УдГУ Светланы Перевозчиковой, предварительно, там захоронены супруги Вечтомовы.

В большом склепе в 1821 году был захоронен купец Степан Вечтомов, а в меньшем — его супруга Степанида, которая скончалась в 1825 году.

При этом отмечается, что один из склепов обвалился, поскольку его строили зимой, а фундамент не успел должным образом схватиться.