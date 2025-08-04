Умер космонавт Мусабаев

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму с соболезнованиями в связи с кончиной летчика-космонавта Талгата Мусабаева, сообщили в пресс-службе казахстанского лидера.

© Олег Булдаков/TACC

"Талгат Амангельдиевич - герой, трижды покоривший космос и совершавший выходы в открытое космическое пространство, своими подвигами прославлявший нашу страну. Всю свою трудовую деятельность он посвятил прогрессу отечественной космонавтики. Будучи депутатом Сената и общественным деятелем, он инициировал множество добрых начинаний", - приводит пресс-служба текст послания.

Мусабаев родился 7 января 1951 в селе Каргалы Алма-Атинской области республики. Народный Герой Казахстана, Герой Российской Федерации, совершивший три космических полета.

6 марта 1991 года приказом министра обороны СССР Мусабаев был призван на действительную военную службу и зачислен кандидатом в космонавты-исследователи 4 группы отряда космонавтов. Он неоднократно входил в состав дублирующих экипажей кораблей типа "Союз ТМ".

Мусабаев совершил полеты в 1994, 1998 и 2001 годах, в том числе был командиром первой российской экспедиции посещения МКС. Его общая продолжительность пребывания в космосе составила 341 день 9 часов 48 минут 41 секунду.