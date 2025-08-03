В Китае задумались об уничтожении спутников Starlink

Китайские ученые разрабатывают методы противодействия спутникам Starlink. В Пекине считают, что Пентагон все глобальнее использует их во время войн и шпионажа, и это является угрозой национальной безопасности КНР, сообщает AP.

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В Поднебесной уже опубликованы десятки статей в научных журналах, в которых исследуются способы охоты на спутники Илона Маска и их уничтожения.

«Подводные лодки-невидимки, оснащенные лазерами для стрельбы из космоса, диверсии в системах снабжения и специально построенные ударные спутники, вооруженные ионными двигателями. Это лишь некоторые из стратегий, которые китайские ученые разрабатывают для противодействия тому, что Пекин считает потенциальной угрозой: армаде спутников связи Starlink Илона Маска», — пишет агентство.

В работе Starlink снова произошел сбой

Китайские исследователи уверены, что Starlink — группировка низкоорбитальных спутников, которые обеспечивают дешевую, быструю и повсеместную связь даже в отдаленных районах — представляет высокий риск для Китая и его стратегических интересов.

Эти опасения вызваны тесными связями компании с разведкой и оборонным истеблишментом США, а также ее растущим глобальным присутствием. США интегрируют технологию Starlink в военные космические проекты, чтобы получить стратегическое преимущество над своими противниками.