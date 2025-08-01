Россияне получили право отключать SMS-рассылки

С 1 августа российские граждане могут самостоятельно запретить SMS-рассылки через личный кабинет у оператора связи или мобильное приложение. Эта мера стала частью пакета из 30 инициатив, направленных на борьбу с мошенничеством.

Как пояснил вице-премьер Дмитрий Григоренко, самозапрет на рассылки призван снизить риски для пользователей и усложнить работу злоумышленников. Правительство также готовит второй пакет мер, который ужесточит ответственность за мошеннические схемы.

Ранее, с 1 июня, в России вступили в силу другие защитные меры. Сотрудникам госорганов, банков и операторов связи запретили использовать иностранные мессенджеры для общения с клиентами. Кроме того, коды доступа к «Госуслугам» больше не приходят во время телефонного разговора, а передавать SIM-карты можно только близким родственникам.