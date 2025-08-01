Гуманоидный робот впервые поступил в университет

Впервые в истории высшего образования в аспирантскую программу одного из ведущих университетов Китая зачислен гуманоидный робот. Об этом сообщает South China Morning Post (SCMP).

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Разработанный Шанхайским университетом науки и техники совместно с технологической компанией DroidUp Robotics, Xueba 01 («Сюэба», с китайского — «отличник») начнет обучение в Шанхайском театральном институте с 14 сентября. Робот поступил на четырехлетнюю программу магистратуры в области драмы и кино с акцентом на традиционную китайскую оперу. Проект реализуется в рамках академической инициативы по интеграции ИИ в сферу искусства, стартовавшей на Международной конференции по ИИ в Шанхае 27 июля.

Xueba 01 оснащен лицом, покрытым силиконовой кожей, и способен демонстрировать мимику, а также вступать в физическое взаимодействие с людьми. При росте 175 см и весе 30 кг робот уже продемонстрировал потенциал в области человеко-машинного взаимодействия: ранняя версия устройства заняла третье место в первом полумарафоне среди гуманоидов, прошедшем в апреле в Пекине.

В рамках обучения Xueba 01 будет посещать театральные занятия, участвовать в репетициях и постановках, а также работать над выпускной диссертацией. Руководителем проекта выступит художница и профессор института Ян Цинцин.

Как отмечает SCMP, робот официально получил студенческий билет. В соцсетях Xueba 01 с иронией прокомментировал своё поступление: «Профессор Ян сказала, что, если я не получу высшее образование, меня передадут в дар музею. Это тоже звучит довольно круто. По крайней мере, я стану частью истории искусств!».