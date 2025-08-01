Zoom задолжал в России сотни миллионов

Компания Zoom Video Communications, владеющая одноименным сервисом видеосвязи, накопила в России задолженность по штрафам на сумму более 302 млн рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные материалы и данные Федеральной службы судебных приставов.

По информации агентства, в октябре 2023 года российский суд оштрафовал Zoom на 115 млн рублей за ведение деятельности в РФ без открытия филиала или представительства. В связи с тем, что штраф не был оплачен, в мае 2024 года приставы возбудили исполнительное производство на сумму 115 млн рублей, а также взыскали исполнительский сбор в размере 80 млн.

Позднее, в феврале 2025 года, в отношении компании было возбуждено новое исполнительное производство — на этот раз по делу о повторном нарушении. Предметом стал штраф, назначенный судом, на сумму более 179 млн рублей.

Судебные документы также содержат информацию о более раннем случае: в июне 2023 года производство по штрафу в 1 млн рублей было прекращено из-за невозможности установить местонахождение должника, его имущества и финансов.

29 июля 2025 года российский суд вновь оштрафовал Zoom почти на 80 млн рублей за продолжение работы без представительства в России.

Zoom Video Communications была основана в 2011 году и предоставляет услуги видеоконференцсвязи. В последние годы компания неоднократно штрафовалась в РФ за нарушение требований законодательства о присутствии иностранных IT-компаний на территории страны.