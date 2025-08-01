Баканов: Роскосмос является надежным партнером NASA

Роскосмос является очень надежным партнером Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA), ведомства решают все технические вопросы.

Об этом заявил, отвечая на вопрос ТАСС, находящийся с визитом в США глава Роскосмоса Дмитрий Баканов по итогам встречи с министром транспорта США, и. о. главы НАСА Шоном Даффи.

"Технически, надо отдать должное, что все вопросы решаются", - заявил Баканов.

Он напомнил, что более месяца назад представители NASA обратились к российским коллегам для решения ряда технических моментов коммерческой миссии Ax4 компании Axiom на Международную космическую станцию (МКС).

"Американская сторона задала ряд технических вопросов, попросили снизить давление, по температуре были вопросы", - пояснил глава госкорпорации. "Мы, как Роскосмос - очень надежный партнер. Мы пошли навстречу, совместно отработав ряд моментов, и у них миссия прошла успешно. И мы так же успешно продолжаем работать и дальше", - подчеркнул Баканов.

Ранее он сообщил, что делегация NASA в июне побывала в Москве для решения технических моментов коммерческой миссии Ax4. По словам Баканова, благодаря совместной работе российских и американских специалистов вопросы удалось решить буквально за 2-3 дня.

Старт коммерческой миссии состоялся 25 июня. Экипаж, в состав которого входят бывший астронавт NASA Пегги Уитсон, венгерский астронавт Тибор Капу, поляк Славош Узнаньский и летчик-испытатель ВВС Индии Шубханшу Шукла, пробыл на МКС порядка 18 дней.