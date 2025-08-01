Выяснилось, от какой культуры произошел картофель

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Картофель появился из-за скрещивания с томатом. К такому выводу пришла международная группа ученых после соответствующих исследований.

Выяснилось, от какой культуры произошел картофель
© РИА Новости

Исследователи сообщили, что современный картофель внешне практически идентичен трем картофельным видам рода Etuberosum из Чили, растения которых не образуют клубней. Филогенетический анализ показал, что растения картофеля более близки к томатам.

Эксперты выяснили, что каждый вид картофеля содержит стабильную, сбалансированную смесь генетического материала как Etuberosum, так и томата. Это обстоятельство и дает основания предполагать, что картофель произошел от древней гибридизации между ними.

Клубни способствуют размножению растений картофеля без семян и опыления — просто прорастая из почек. Это позволило культуре быстро расселиться в Центральной и Южной Америке, сообщает журнал Cell.

Исследователи также проследили происхождение ключевых генов образования клубней у картофеля, которые представляют собой комбинацию генетического материала от каждого родителя. Специалисты определили, что ген SP6A, работающий как выключатель и информатор о том, что пора формировать клубни, получился от томата. Без него гибридное потомство было бы неспособно производить клубни.

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