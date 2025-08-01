Выяснилось, от какой культуры произошел картофель

Картофель появился из-за скрещивания с томатом. К такому выводу пришла международная группа ученых после соответствующих исследований.

Исследователи сообщили, что современный картофель внешне практически идентичен трем картофельным видам рода Etuberosum из Чили, растения которых не образуют клубней. Филогенетический анализ показал, что растения картофеля более близки к томатам.

Эксперты выяснили, что каждый вид картофеля содержит стабильную, сбалансированную смесь генетического материала как Etuberosum, так и томата. Это обстоятельство и дает основания предполагать, что картофель произошел от древней гибридизации между ними.

Клубни способствуют размножению растений картофеля без семян и опыления — просто прорастая из почек. Это позволило культуре быстро расселиться в Центральной и Южной Америке, сообщает журнал Cell.

Исследователи также проследили происхождение ключевых генов образования клубней у картофеля, которые представляют собой комбинацию генетического материала от каждого родителя. Специалисты определили, что ген SP6A, работающий как выключатель и информатор о том, что пора формировать клубни, получился от томата. Без него гибридное потомство было бы неспособно производить клубни.

Ранее садоводам рассказали, какая подкормка поможет корнеплодам набрать массу и повысить товарные качества. Свекла в конце июля начинает набирать сахара. Чтобы корнеплоды стали слаще и дольше хранились, можно подкормить их зольным или солевым раствором. Раствор золы (две столовые ложки золы на 10-литровое ведро воды) нужно вносить в последнюю неделю июля. А вот соленую подкормку стоит сделать в период с 5 по 10 августа: для нее потребуется растворить одну столовую ложку соли в ведре воды.