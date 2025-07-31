В Тихом океане найдена самая глубокая экосистема

В глубине более 9500 метров в северо-западной части Тихого океана обнаружены экосистемы, которые питаются химическими веществами, выделяющимися при столкновении тектонических плит. Подробности открытия приведены в Nature.

© Naukatv.ru

«Их стойкость и красота поразили меня, — признается профессор Менгран Ду из Института глубоководных исследований и технологий в Санье Китайской академии наук. — Кроваво-красные щупальца, раскрывающиеся, как нежные цветы в желобе, — потрясающий вызов давящей, сокрушающей тьме».

За 24 погружения на пилотируемом аппарате с 8 июля по 17 августа 2024 года были обследованы 2500 километров Курило-Камчатского желоба и западной части Алеутского желоба на глубине от 5800 до 9533 метров. Это хадальная зона — область глубже 6000 метров, почти лишенная света, близкая к замерзанию и испытывающая чудовищное давление.

Жизнь там называется хадальной биосферой. Она существует благодаря энергии, получаемой либо из питательных веществ, образующихся в процессе фотосинтеза и опускающихся с поверхности, либо за счет хемосинтеза, в котором источником энергии служат химические вещества.

Таксономические и генетические данные, собранные во время погружений, показали, что многие организмы в хадальной зоне используют такие соединения, как сероводород и метан, выделяющиеся в виде жидкостей и газов из разломов, образующихся при столкновении тектонических плит.

«Мы обнаружили процветающие сообщества, основанные на хемосинтезе, на ошеломляющей глубине — 9533 метра», — говорит Ду.

Они были найдены в 19 из 24 погружений, что указывает на их широкое распространение.

Эти сообщества состоят в основном из двустворчатых моллюсков и морских многощетинковых червей — сибоглинид. Некоторые насчитывают тысячи особей и простираются на километры.

Главная особенность большинства этих существ — их зависимость от химической, а не солнечной энергии, объясняет Ду: «Хотя другие организмы — вроде морских огурцов, амфипод и т. п. — обитают на еще больших глубинах, они не способны использовать химикаты, такие как сероводород, для производства энергии для выживания, а вынуждены полагаться на органическое вещество».

Эти открытия представляют «самые глубокие и обширные хемосинтетические сообщества, известные на нашей планете», заключила исследовательница.